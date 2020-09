Corona nur vorgeschoben? Kritik an Stellenabbau bei Continental

Politiker und Arbeitnehmer-Vertreter haben sich überrascht von der Größe des geplanten Stellenabbaus bei Continental in Regensburg gezeigt und wollen ihn so nicht hinnehmen. Am Dienstag hatte das Unternehmen mitgeteilt bis 2024 rund 2.100 Stellen in Regensburg abbauen zu wollen.

Protestaktionen von IG Metall möglich

Die IG Metall hat inzwischen durchklingen lassen, dass es zu Protestaktionen kommen könnte, sollte der Conti-Vorstand die Pläne nicht korrigieren. Rico Irmischer, Geschäftsführer der IG Metall in Regensburg findet, Continental nutze die aktuelle Corona-Situation aus

"Aus unserer Sicht wird Corona vorgeschoben, um ein Unternehmen schlank zu schrumpfen." Rico Irmischer, IG Metall

Politiker attackieren Continental

Auch Uli Grötsch, Generalsekretär der SPD Bayern, äußert diesen Vorwurf: "Es ist schlichtweg unanständig von Continental, die Corona-Pandemie als eine Art Feigenblatt zu Verschlankung der Konzernstrukturen zu benutzen. Continental tritt damit die Lebensleistung seiner Mitarbeiter und der Stadt Regensburg mit Füßen."

Die Regensburger Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer appellierte an die Konzernspitze, diese massive Zahl für Regensburg nochmals zu überprüfen. Sie hat alle Beteiligten zu einem Treffen eingeladen.

Finanzminister Albert Füracker hat mitgeteilt, dass er um jeden Arbeitsplatz kämpfen wolle. Er wolle versuchen, neue Wege, also Umstrukturierungen, für den Standort Regensburg zu finden. Sein Motto: "Weiterentwicklung statt Stellenabbau." Komme es tatsächlich zu dem geplanten Abbau, könnte es schwierig werden, die Menschen im Arbeitsmarkt aufzufangen.

Arbeitsmarkt wegen Corona sehr angespannt

Robert Brüderlein von der Arbeitsagentur sagt, dass der Arbeitsmarkt insgesamt sehr angespannt sei. Im Raum Regensburg, Kelheim, Neumarkt gäbe es derzeit wegen Corona rund 42 Prozent mehr Arbeitslose als im August letzten Jahres. Gleichzeitig ist die Anzahl an offenen Stellen seit Januar um rund 31 Prozent zurückgegangen.

Es gibt also ohnehin schon einen Anstieg an Arbeitslosen und zusätzlich weniger freie Stellen. Brüderlein erklärte, dass man jetzt die Ausmaße noch nicht prognostizieren könne, weil man noch nicht wisse, welche Berufsgruppen vom Stellenabbau betroffen sind, welche Qualifikationen sie haben, in welchen Schritten die Stellen bis 2024 abgebaut werden sollen und auch, wie viele von ihnen einen neuen Job brauchen. Mit manchen Mitarbeitern würden zum Beispiel Ruhestands-Regelungen vereinbart werden.

Die IHK Oberpfalz/Kelheim weist auf Folgendes hin: Ob die Menschen, die ihren Job verlieren, hier in der Region aufgefangen werden können, hänge auch davon ab, wie schnell sich die Unternehmen von dem Corona-Wirtschaftseinbruch erholen.