Nur eine ganz kleine Feier? Was erlaubt ist und was nicht

Für "kleine Feiern", etwa einen Geburtstag, gelten bislang die gleichen Regeln wie überall, wenn in Corona-Zeiten Menschen zusammenkommen. Die Kontakte bleiben eingeschränkt.

Enge Verwandte und Angehörige zweier Haushalte dürfen sich treffen

In Bayern bedeutet das momentan (Stand 29. Mai): Angehörige von zwei verschiedenen Haushalten dürfen zusammenkommen. Wie viele Personen das höchstens sein dürfen, ist nicht konkret festgelegt. Es soll aber vermieden werden, größere Gruppen zu bilden.

Bereits zuvor waren Besuche innerhalb der engeren Familie erlaubt: Verwandte in gerader Linie durften sich seit dem 6. Mai treffen. Auch Treffen mit der Partnerin oder dem Partner, die in einem anderen Haushalt leben, waren schon vorher gestattet.

Abstandhalten auch vom Besuch

Diese Regelungen gelten sowohl draußen als auch im privaten Raum. Es ist derzeit also möglich, dass sich Nachbarn oder zwei befreundete Familien beispielsweise im Biergarten oder im Garten zum Grillen treffen. Auch in Innenräumen darf man zusammenkommen. In jedem Fall sollte dabei jedoch der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden.

Theoretisch sind mehrere Treffen pro Tag möglich - sie dürfen nur nicht zeitgleich stattfinden. Allerdings wird nach wie vor empfohlen, Kontakte generell auf ein vernünftiges Maß zu beschränken. Außerdem gilt weiterhin die Vorgabe des Bundesinnenministeriums: "Gruppen feiernder Menschen auf öffentlichen Plätzen, in Wohnungen sowie privaten Einrichtungen sind angesichts der ernsten Lage in unserem Land inakzeptabel."

Feiern in Corona-Zeiten: Bayerns Ministerpräsident bittet um Geduld

Dass das Thema Feiern derzeit viele Menschen in Bayern beschäftigt, weiß auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Wie er in der BR-Sendung "Jetzt red i" vom 27. Mai erzählt, erreichen ihn dazu unzählige Anfragen. Er bittet die Bürger jedoch um Geduld und betont, wie schnell sich das Coronavirus bei Veranstaltungen ausbreiten kann.

Markus Söder: Eventuell nach Pfingsten neue Überlegungen

Gerade Brautleute hängen mit den Planungen für ihre Hochzeit derzeit in der Luft und wünschen sich konkrete Vorgaben, wann und was in Sachen private Feiern in den nächsten Monaten möglich sein wird. Das zeigen auch die vielen E-Mails, die zur Sendung "Jetzt red i" beim BR eingingen. Doch auf eine befriedigende Antwort werden sie noch warten müssen.

Nur, wenn die Corona-Zahlen nach Pfingsten beziehungsweise nach den Ferien stabil seien, so Ministerpräsident Söder, könne man sich dann Gedanken machen über Themen wie Hochzeiten oder Beerdigungen.