Corona: Nürnberger Messe macht rund 69 Millionen Euro Verlust

Die Nürnberger Messe hat schwere finanzielle Einbußen durch die Corona-Krise hinnehmen müssen. Der Umsatz sei um 65 Prozent auf 110 Millionen Euro zurückgegangen, sagte Roland Fleck, einer der beiden Geschäftsführer der NürnbergMesse auf der heutigen Bilanzpressekonferenz. Das ist ein Verlust von rund 69 Millionen Euro.

Sparkonzept: Kurzarbeit, Investitionen gestoppt und Winterschlaf

Damit lag der Umsatz auf dem Niveau des Jahres 2004. "Wir kamen aus einem goldenen Messejahrzehnt und Corona hat unser Geschäft schockgefrostet", sagte Fleck. Weil das erste Quartal 2020 gut gelaufen sei und die Messe ein striktes Sparprogramm gefahren habe, sei der Verlust nicht noch höher ausgefallen, so Fleck. Die NürnbergMesse habe ihre gut 900 Mitarbeiter schnell in Kurzarbeit geschickt, Investitionen verschoben und das Messegelände in einen ganzjährigen Winterschlaf versetzt, erläuterte Peter Ottmann, der zweite Geschäftsführer, das Sparkonzept.

Digitale Messen statt Präsenzveranstaltungen

Während der Krise hatte die NürnbergMesse zudem digitale Formate entwickelt. Diese sollen Ottmanns Worten zufolge auch in Zukunft als hybride Angebote fortgeführt werden. Das heißt, dass Präsenz-Messen durch passende Online-Plattformen ergänzt werden. In dieser Kombination sieht Ottmann die Zukunft für die Nürnberger Messe. In Bayern sind ab 1. September wieder Messen mit Publikum erlaubt.

Erste Präsenz-Messe im September

Die Nürnberg Messe startet dann Ende September mit der Fachpack, der Fachmesse für die Verpackungsindustrie. Dazu haben sich bisher knapp 700 Aussteller angemeldet. Der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr sei wegen der unklaren Corona-Lage schwierig, sagte Fleck. Vorausgesetzt der Neustart sei möglich, dann stünden in den kommenden zwölf Monaten 86 Messen und Veranstaltungen auf dem Terminkalender der NürnbergMesse Group. Fleck hofft, dass die Einbrüche durch Corona bis zum Ende des Jahrzehnts wieder ausgeglichen sein werden.