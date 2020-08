Corona: Noch keine großflächigen Kündigungen in Südostoberbayern

In Südostoberbayern, von Poing bis Freilassing, hat es in der Metall- und Elektroindustrie bislang keine Entlassung aufgrund von Corona gegeben, sagt Christoph Naß von der Gewerkschaft IG-Metall. Viel aufgefangen hat das Kurzarbeitergeld. "Das richtige Modell", bestätigt Günther Zellner von der Gewerkschaft DGB Oberbayern.

Erste Schwierigkeiten im Anmarsch

In einigen Branchen seien aber durchaus erste Umsatzeinbrüche zu verzeichnen, zum Beispiel im Kunststoffbereich, der von der Automobilindustrie abhängig sei, so Zellner weiter. Hier könnte vor allem der Mittelstand betroffen sein, sollte die Politik nicht helfend eingreifen. Auch viele, die in der Gebäudereinigung und damit im Niedriglohnsektor arbeiten, hätten es finanziell schwer.

Wirtschaftlicher Einbruch Ende 2020 erwartet

Die Gewerkschaften erwarten, dass der wirtschaftliche Einbruch zwischen 2020 und 2021 kommen wird. Und sie hoffen, dass er nicht allzu heftig ausfallen wird. So stocke die Chemiebranche bereits jetzt, so Gewerkschaftsvertreter Stefan Plenk.

Gewerkschaften erwarten harte Auseinandersetzungen mit Arbeitgebern

Sowohl der Deutsche Gewerkschaftsbund als auch Verdi richten sich auf schwierige Tarifverhandlungen mit den Arbeitgebern ein. So erwartet Robert Metzger von Verdi Rosenheim im Oktober massive Auseinandersetzungen mit den Arbeitgebern im öffentlichen Dienst. Auch bei der IG Metall beginnen im Herbst die Diskussionen mit den Betrieben.

"Die Frage ist, wer diese Krise am Ende bezahlt. Hier sind alle gefordert, nicht nur die Kleinen, nicht nur die Arbeitnehmer." Günther Zellner, Deutscher Gewerkschaftsbund

Wertschätzung müsse auch mit Geld verbunden sein, nicht nur mit Applaus, betonte Alexander Kirnberger, katholischer Betriebsseelsorger.