Corona: "Night Of Light" für Probleme der Veranstaltungsbranche

Würzburg beteiligt sich an der bundesweiten Aktion "Night of Light", die laut Homepage ein "leuchtendes Mahnmal und ein flammender Appell der Veranstaltungs-Wirtschaft" werden soll. Unter dem Hashtag #nightoflight2020 sollen sich die Bilder im Internet verbreiten. Die Problematik: Für die Kulturszene, "deren Kerngeschäft nicht unwesentlich in der menschlichen Interaktion besteht, sind entsprechende Lockerungen noch nicht absehbar", heißt es weiter.

Wunsch nach finanzieller Unterstützung von der Stadt

Der Förderverein zur Unterstützung der kulturellen Vielfalt der Posthalle organisiert die Aktion in Würzburg zusammen mit dem Förderverein Chambinzky und dem Dachverband freier Kulturträger. Die Kulturschaffenden in Würzburg wünschen sich finanzielle Unterstützung, auch von der Stadt Würzburg.

"Wir haben es bislang ohne Hilfe geschafft, in den vergangenen zwölf Jahren, ein breites und für die Stadt wertvolles Kulturprogramm anzubieten. In dieser Notsituation braucht es auch kommunale Unterstützung. Sonst ist es so, als würde einem bei den ersten Regentropfen der Regenschirm weggenommen werden." Jojo Schulz, Betreiber der Posthalle

Eine Möglichkeit sei es zum Beispiel, dass die Stadt die Mieten der Kultureinrichtungen übernehmen könnte. "In Zeiten, in denen kleine Bühnen auf Grund der Abstandsregel nicht ansatzweise wirtschaftlich arbeiten können, könnte die Stadt die Posthalle wochenweise mieten und der Kulturszene zur kostenlosen Nutzung überlassen. Das wäre eine Win-Win-Situation, für die Posthalle und für die lokalen Bühnen und Veranstalter", heißt es vom Dachverband freier Kulturträger.

Ebenfalls rot beleuchtet werden in der kommenden Nacht unter anderem der Dom und das Käppele in Würzburg, das Maschinenhaus im Bürgerbräu, die Mainfrankensäle Veitshöchheim, das Trainingszentrum der s.Oliver Baskets, das Burkardushaus sowie der Keller Z87 in Würzburg.

Wegen Corona-Pandemie in Existenz bedroht

Csaba Béke, der Leiter des privaten Theaters Chambinzky, hatte bereits Anfang Juni schnelle Unterstützung von der Stadt Würzburg gefordert. Das Chambinzyk sei wegen der Corona-Pandemie in seiner Existenz bedroht, so Béke. Die Stadt Würzburg hatte einen Kulturinfrastrukturfonds in Aussicht gestellt, um die Theater, Konzerthallen und Veranstaltungsräume zu unterstützen.

