Corona-Ticker Unterfranken: Inzidenzwerte fast überall gesunken

06.12 Uhr: Inzidenzwerte in fast allen Regionen gesunken

Die 7-Tages-Inzidenzen sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) in fast allen unterfränkischen Regionen gesunken. Allein im Landkreis Rhön-Grabfeld haben sich die Zahlen im Vergleich zum Vortag nicht verändert. Hier ist der Inzidenzwert mit 2.221,1 nach wie vor am höchsten im Regierungsbezirk. Die niedrigsten Werte haben weiterhin die Stadt und der Landkreis Schweinfurt. Während die Stadt Schweinfurt mit einer 7-Tages-Inzidenz von 913,4 als einzige unter einem Wert von 1.000 liegt, sind die Landkreise Rhön-Grabfeld und Würzburg die einzigen mit einem Wert über 2.000 in Unterfranken.

Hier alle unterfränkischen Zahlen im Überblick: