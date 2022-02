Corona-Ticker Unterfranken: Inzidenzwerte leicht gestiegen

13.30 Uhr: Seniorinnen und Senioren ab 70 erhalten zweite Auffrischungsimpfung im Impfzentrum in Lohr

Wie das Landratsamt in Karlstadt mitteilt, wird Im Impfzentrum des Landkreises Main-Spessart in Lohr ab sofort die zweite Auffrischungsimpfung angeboten. Das Angebot richtet sich an Menschen ab 70 Jahren, BewohnerInnen und Betreute in Einrichtungen der Pflege, Menschen mit Immunschwäche ab fünf Jahren sowie Tätige in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen. Die zweite Auffrischimpfung soll laut STIKO bei gesundheitlich gefährdeten Personengruppen frühestens drei Monate nach der ersten Auffrischimpfung mit einem mRNA-Impfstoff erfolgen. Personal in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen soll die zweite Auffrischimpfung frühestens nach sechs Monaten erhalten.