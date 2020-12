Corona-Ticker Unterfranken: 7-Tage-Inzidenz leicht gestiegen

15.10 Uhr: 65 Neuinfektionen und ein Todesfall im Landkreis Kitzingen

Das Landratsamt Kitzingen meldet am Sonntag, dass die Corona-Fallzahlen weiter steigen: Am Freitag kamen 35 positive Fälle hinzu, am Samstag 20 und am Sonntag 10 Fälle. Zudem gab es einen Todesfall im Zusammenhang mit Corona: Ein 63-jähriger Mann aus dem Landkreis verstarb in einer Würzburger Klinik. Die Zahl der Todesfälle im Landkreis Kitzingen steigt damit auf 14.

Neben den bereits bekannten Einrichtungen sind nun weitere von Coronainfektionen betroffen: An den Mainfränkischen Werkstätten Schwarzenau sind acht Mitarbeiter infiziert. Auch in drei Kindergärten ist je eine Mitarbeiterin positiv getestet worden (Kindergarten Allemannenstraße Kitzingen, Kindergarten Seinsheim und Kindergarten Prichsenstadt). An der Mittelschule Volkach und am Gymnassium Marktbreit ist jeweils ein Schüler positiv getestet worden.