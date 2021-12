Corona-Ticker Unterfranken: Inzidenzwerte weitgehend stabil

08.32 Uhr: Inzidenzwerte in Unterfranken weitgehend stabil

Nach aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts sind die Inzidenzwerte in Unterfranken in sieben der insgesamt zwölf Regionen im Vergleich zum Vortag gestiegen. In fünf Regionen sind die Werte gesunken. Am stärksten von Corona-Neuinfektionen betroffen ist weiterhin der Landkreis Haßberge. Dort liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei 741,6. In vier Regionen liegt der Inzidenzwert über 500. Am niedrigsten ist der Wert im Landkreis Main-Spessart mit 248,5.

Hier alle unterfränkischen Zahlen im Überblick: