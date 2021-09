Corona-Ticker Unterfranken: 3G-Regel gilt ab Dienstag in MSP

10.00 Uhr: Aktuelle Inzidenzwerte in Unterfranken alle über 35

Laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) sind die Inzidenzwerte in Unterfranken am Sonntag relativ konstant geblieben. Am höchsten ist der Wert weiterhin in der Stadt Aschaffenburg mit 134,1. Seit Freitag sinkt die Inzidenz hier allerdings. Am Sonntag liegen nun alle Regionen in Unterfranken über dem Grenzwert von 35. Die niedrigste Inzidenz hat der Landkreis Main-Spessart mit 37,3. Sollte der Wert hier am Montag nochmals über 35 liegen, tritt die 3G-Regel in Kraft.

Hier alle unterfränkischen Zahlen im Überblick: