Corona-Ticker Unterfranken: Steigende Inzidenzwerte

06.45 Uhr: Steigende Inzidenzwerte in Unterfranken

Laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) sind die Inzidenzwerte in den meisten unterfränkischen Regionen weiter gestiegen. Am größten war der Anstieg in der Stadt Schweinfurt: Nachdem am Sonntag die Werte stark gefallen waren, kletterte die Sieben-Tage-Inzidenz jetzt wieder um knapp 19 auf 131,3. Das ist weiterhin der mit Abstand höchste Wert in Unterfranken. Den niedrigsten Wert hat der Landkreis Main-Spessart. Mit 34,9 liegt er als einzige Region im Bezirk knapp unter dem Schwellenwert von 35.

Hier alle unterfränkischen Zahlen im Überblick:

Stadt Schweinfurt: 131,3 ↑

Stadt Würzburg: 98,5 ↑

Stadt Aschaffenburg: 86,1 ↓

Landkreis Schweinfurt: 85,6 ↑

Landkreis Würzburg: 82,4 ↑

Landkreis Miltenberg: 77,7 ↓

Landkreis Rhön-Grabfeld: 74,2 →

Landkreis Aschaffenburg: 70,4 ↑

Landkreis Haßberge: 70,0 ↓

Landkreis Kitzingen: 62,2 ↑

Landkreis Bad Kissingen: 38,8 ↑

Landkreis Main-Spessart: 34,9 ↓