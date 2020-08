Corona-Ticker Unterfranken: "Sommer in Marktheidenfeld" endet

10.29 Uhr: Positives Fazit beim "Sommer in Marktheidenfeld"

Weil die Laurenzimesse in Marktheidenfeld wegen Corona nicht stattfinden konnte, haben die örtlichen Werbe- und Wirtegemeinschaft, Martinsbräu, die Festwirtsfamilie Papert und die Stadt den "Sommer in Marktheidenfeld" ins Leben gerufen. Von Mitte Juni bis Mitte August gab es Konzerte, Ausstellungen oder offene Stadtführungen. Dazu kamen Stände von Marktkaufleuten und ein Biergarten auf der Martinswiese. Der "Sommer in Marktheidenfeld" ist nun zu Ende gegangen. Inge Albert vom Stadtmarketing zeigt sich zufrieden: "Trotz der Corona-Einschränkungen haben wir es gemeinsam geschafft, den Menschen etwas Freude zu bereiten."