Corona-Ticker Unterfranken: Aschaffenburg über 50

05.20 Uhr: Inzidenzwerte in Unterfranken: Aschaffenburg über 50

Der Inzidenzwert in der Stadt Aschaffenburg liegt mit 56,3 heute zum zweiten Mal in Folge über der 50er-Marke. Damit hat die Stadt Aschaffenburg die höchste Inzidenz in Bayern. Sollte der Wert am Dienstag ebenfalls über 50 bleiben, würden in Aschaffenburg ab Donnerstag wieder zusätzliche Corona-Auflagen in Kraft treten. Dazu gehören unter anderem Kontaktbeschränkungen oder teilweise eine Testpflicht. Laut den aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) ist die Sieben-Tage-Inzidenz in allen anderen unterfränkischen Regionen unter 30. Die Werte sind im Vergleich zum Vortag in zwei kreisfreien Städten und Landkreisen gestiegen, in fünf gesunken und in fünf gleich geblieben. Den niedrigsten Inzidenzwert weist der Landkreis Rhön-Grabfeld mit 3,8 auf.

Hier alle unterfränkischen Zahlen im Überblick: