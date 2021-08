02.08.2021, 06:54 Uhr

Corona-Ticker Unterfranken: Hoher Inzidenzwert in Aschaffenburg

Auch in Unterfranken steigen die Inzidenzwerte wieder an. Die Stadt Aschaffenburg hat mit 40,8 derzeit den zweithöchsten Wert in Bayern. Nur noch die Hälfte der unterfränkischen Regionen hat eine einstellige Inzidenz.