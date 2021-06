Corona-Ticker Unterfranken: Wenig Veränderung bei Inzidenzen

08.40 Uhr: Aktuelle Inzidenzwerte in Unterfranken

Die Inzidenzwerte in Unterfranken sind am Sonntag laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) in sieben von zwölf Regionen unverändert. In drei Regionen sind die Werte gesunken, in zwei sind sie leicht gestiegen. Die höchste Inzidenz in Unterfranken hat weiterhin die Stadt Schweinfurt. Am Sonntag liegt der Wert dort mit 41,2 zwar erstmals wieder unter dem Grenzwert von 50. Damit hat Schweinfurt allerdings weiterhin den zweithöchsten Wert in ganz Deutschland. Seit dem heutigen Sonntag liegen alle Regionen in Deutschland unter dem Wert von 50. Die niedrigste Inzidenz in Unterfranken hat der Landkreis Bad Kissingen mit 1,0.

Hier alle unterfränkischen Zahlen im Überblick: