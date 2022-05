Corona-Ticker Unterfranken: Inzidenzen teilweise unter 600

Die Inzidenzwerte in Unterfranken sind zwar in fast allen Regionen gesunken, liegen aber meist über dem bayernweiten Durchschnitt von 631,4. Mit einer 7-Tage-Inzidenz von 1.085,6 hat der Landkreis Bad Kissingen den zweithöchsten Wert in Bayern.