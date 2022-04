Corona-Ticker Unterfranken: Kaum Bewegung bei Inzidenzen

05.55 Uhr: Wenig Bewegung bei Inzidenzwerten

Im Vergleich zum Vortag haben sich die Inzidenzwerte in Unterfranken nur wenig verändert. In sieben der zwölf Regionen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz über 1.000, am höchsten ist der Wert im Landkreis Aschaffenburg mit 1.289,9. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor. Demnach sind die Inzidenzen in Stadt und Landkreis Würzburg sowie in Stadt und Landkreis Aschaffenburg gestiegen. Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz hat weiterhin die Stadt Schweinfurt mit einem Wert von 847,7.

Hier alle unterfränkischen Zahlen im Überblick: