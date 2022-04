Corona-Ticker Unterfranken: Inzidenzwerte sinken größtenteils

05.50 Uhr: Inzidenzen in Unterfranken sinken größtenteils

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts ist der Großteil der Inzidenzwerte in Unterfranken am Dienstag gesunken. Aktuell sind alle Werte im Bezirk niedriger als 1.500. Der Landkreis Würzburg hat mit 1.307,3 weiter den höchsten Wert und liegt damit deutschlandweit an elfter Stelle. Die Inzidenz im Landkreis Haßberge liegt mit 989,6 knapp unter 1.000 und ist damit weiterhin die niedrigste in Unterfranken. Das RKI hat am Wochenende darauf hingewiesen, dass aufgrund der Feiertage und Ferien weniger getestet und gemeldet werde und es deshalb kurzfristig zu einer Untererfassung der Fälle im Meldesystem kommen könne.

Hier alle unterfränkischen Zahlen im Überblick: