Corona-Ticker Unterfranken: Notbremse im Landkreis Kitzingen

11.20 Uhr: Inzidenzwerte in Unterfranken steigen stetig weiter

Unterfranken weist derzeit laut Landesamt für Gesundheit immer noch die niedrigsten Inzidenzwerte der Bezirke in Bayern auf. Die Werte steigen aber stetig weiter. Wenn der Trend sich fortsetzt, werden bald alle Landkreise an der 100er-Marke kratzen. Die Werte sind laut Robert-Koch-Institut (RKI) aktuell in acht unterfränkischen Regionen weiter gestiegen. Spitzenreiter ist der Landkreis Rhön-Grabfeld mit einem Wert über 200. In drei Landkreisen sind die Werte leicht gesunken. Aktuell liegen sieben Regionen bei einen Inzidenzwert über 100, die anderen fünf unterfränkischen Stadt- und Landkreise liegen zwischen 50 und 100.

Hier alle unterfränkischen Zahlen im Überblick:

Landkreis Rhön-Grabfeld: 208,5 -

Landkreis Haßberge: 197,9 ↑

Landkreis Kitzingen: 161,3 ↓

Landkreis Aschaffenburg: 116,5 ↑

Stadt Schweinfurt: 114,2 ↓

Landkreis Würzburg: 107,8 ↑

Landkreis Schweinfurt: 101,3 ↓

Landkreis Bad Kissingen: 97,8 ↑

Landkreis Miltenberg: 96,3 ↑

Stadt Aschaffenburg: 95,8 ↑

Landkreis Main-Spessart: 87,2 ↑

Stadt Würzburg: 75,0 ↑