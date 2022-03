Corona-Ticker Unterfranken: Haßberge höchste Inzidenz in Bayern

06.10 Uhr: Landkreis Haßberge mit bayernweit höchster Inzidenz

Die Inzidenz im Landkreis Haßberge ist erneut etwas gestiegen und liegt aktuell bei 3.330,8. Das ist weiterhin nicht nur der höchste Wert in Unterfranken, sondern auch in ganz Bayern. Ebenfalls etwas gestiegen ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Stadt und Landkreis Schweinfurt. Dennoch haben sie gemeinsam mit dem Landkreis Bad Kissingen mit die niedrigsten Werte im Freistaat. Die Stadt Schweinfurt ist mit 849,6 aktuell die einzige unterfränkische Region mit einer Inzidenz im dreistelligen Bereich.

Hier alle unterfränkischen Zahlen im Überblick: