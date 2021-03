Corona-Ticker Unterfranken: 20.000 Menschen in Hösbach geimpft

11.30 Uhr: Bereits 20.000 Impfungen im Impfzentrum in Hösbach

Im Impfzentrum des Landkreises Aschaffenburg in Hösbach wurden bereits 20.000 Personen gegen das Coronavirus geimpft. In dem Zentrum arbeiten über 90 Menschen in Voll- und Teilzeit in zwei Schichten. Seit Dezember unterhalten die Malteser Aschaffenburg das Impfzentrum in Hösbach im Auftrag des Landratsamtes. Inzwischen werden pro Tag etwa 500 bis 600 Menschen erst- und zweitgeimpft. Geimpft wird im Impfzentrum selber wie auch durch die drei mobilen Teams, die in Alten- und Pflegeheimen sowie Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen unterwegs sind. Am 27. Februar wurde nun die 20.000. Impfung verabreicht.

"Wir bekommen zum Beispiel immer am Ende einer Woche mitgeteilt, mit wie vielen Impfdosen von welchem der drei zugelassenen Hersteller wir in zwei Wochen rechnen können, so dass wir erst dann entsprechende Termine vergeben können", erklärt Yvonne Nebel, Leiterin der Malteser Rettungswache in Aschaffenburg.