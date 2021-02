Corona-Ticker Unterfranken: Vesperkirche nur als Bilderschau

05.33 Uhr: Erste Schüler mussten bereits in Quarantäne

Die Rückkehr zum Präsenzunterricht währte für einige Schüler im Landkreis Main-Spessart diese Woche nur kurz. Weil an ihren Schulen Corona-Infektionen bekannt wurden, mussten sie in Quarantäne geschickt werden. Betroffen sind aktuell die Grundschule in Wiesenfeld/Karlburg und das Johann-Schöner-Gymnasium in Karlstadt. Das hat die Pressestelle des Landratsamts mitgeteilt. Bei der Grundschule wurde ein Mitarbeiter der Mittagsbetreuung positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Sieben Schüler und ein weiterer Mitarbeiter der Mittagsbetreuung befinden sich in Quarantäne. Am Karlstadter Gymnasium wurde ein Lehrer positiv getestet. Hier sind 25 Schüler sind in Quarantäne.