Corona-Ticker Unterfranken: Inzidenzwerte fast alle über 400

06.00 Uhr: Inzidenzwerte in Unterfranken fast alle über 400

In Unterfranken bleiben die Inzidenzwerte weiter hoch. In fast allen Regionen liegt die 7-Tages-Inzidenz nun bei einem Wert von über 400. Einzig der Landkreis Aschaffenburg ist mit einem Inzidenzwert von 399,6 knapp unter 400. Das geht aus den Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor. Spitzenreiter im Regierungsbezirk Unterfranken ist weiterhin die Stadt Schweinfurt mit 742,7. In Stadt und Landkreis Aschaffenburg, sowie im Landkreis Rhön-Grabfeld sind die Inzidenzwerte dagegen leicht gesunken.

Hier alle unterfränkischen Zahlen im Überblick: