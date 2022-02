Corona-Ticker Unterfranken: Inzidenzwerte fast überall gesunken

12.55 Uhr: Impfzentren von Stadt und Landkreis Würzburg sind umgezogen

Der Umzug der Impfzentren von Stadt und Landkreis Würzburg ist abgeschlossen. Das teilte das Landratsamt mit. Im Stadtgebiet ist das Impfzentrum ab sofort im Postgebäude, Bahnhofplatz 2 angesiedelt. Das Impfzentrum im Landkreis ist von Margetshöchheim in den i-Park nach Klingholz, Haus Nummer 17, umgezogen.

Montag bis Donnerstag sind die beiden Impfzentren von 10.00 bis 16.00 Uhr geöffnet, Freitag von 12.00 bis 19.00 Uhr. Samstags bietet das Impfzentrum im i-Park von 10.00 bis 16.00 Uhr Impfmöglichkeiten an. In Würzburg ist das Impfzentrum im Postgebäude Am Bahnhofsplatz am Wochenende geschlossen. Impfwillige haben Samstag und Sonntag in der Zeit von 10.00 bis 16.00 Uhr die Möglichkeit, sich in den Arkaden am Rathaus einer Corona-Schutzimpfung zu unterziehen.

In beiden Impfzentren können ab sofort Termine für die Impfung mit dem Impfstoff Nuvaxovid des Herstellers Novavax gebucht werden. Eine Impfung mit Nuvaxovid steht jedoch zunächst nur der Personengruppe zur Verfügung, die von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht nach § 20a des Infektionsschutzgesetzes –IfSG- betroffen ist. Die entsprechende Berechtigung ist bei der Terminvereinbarung zu bestätigen und wird im Impfzentrum geprüft.