Corona-Ticker Unterfranken: UKW eröffnet neues Testzentrum

10.10 Uhr: Uniklinikum nimmt neues Testzentrum in Betrieb

Das Uniklinikum Würzburg hat heute ein Corona-Schnelltestzentrum in Betrieb genommen. Das teilte das UKW in einer Pressemitteilung mit. Damit bietet das UKW seinen Patientinnen und Patienten eine Testmöglichkeit direkt vor Ort in der Josef-Schneider-Straße an. Das Zentrum befindet sich in einem beheizten Großzelt auf der Freifläche hinter der in Gebäude D8 untergebrachten Hautklinik. Es stehe allen Bevölkerungsgruppen sowie den Beschäftigten der Klinik offen, heißt es.

"Mit diesem Angebot wollen wir besonders den Besuch unserer Patientinnen und Patienten erleichtern", wird Prof. Jens Maschmann zitiert. Aktuell dürfen Familien und Freunde von Patientinnen und Patienten die Klinik nur mit einem 2G plus-Nachweis betreten. Eine Testung ist schon ab dem Alter von einem Alter möglich. Getestet werde ausschließlich mit Antigen-Schnelltests.

Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag zwischen 6:30 und 17:00 Uhr sowie samstags und sonntags von 12:00 bis 17:00 Uhr. Feiertags sowie am 24. und 31.12.2021 ist das Testzentrum geschlossen.