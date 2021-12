Corona-Ticker Unterfranken: Alle Regionen unter 600er-Inzidenz

07:32 Uhr: Inzidenzwerte in Unterfranken – Alle Regionen unter 600er-Marke

Die Inzidenzwerte in Unterfranken liegen überall unter der 600er-Marke – trotz vereinzelter Anstiege. So auch in der Stadt Schweinfurt: Mit 598,3 hat sie derzeit den höchsten Wert in Unterfranken. Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz weist der Landkreis Main-Spessart auf: Dort ist sie auf 187,3 gesunken. Gleichzeitig ist das auch der niedrigste Wert in ganz Bayern.

Hier alle unterfränkischen Zahlen im Überblick: