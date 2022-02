Corona-Ticker Unterfranken: Wildparkfreunde Schweinfurt gegen 2G

06.20 Uhr: Corona-Ticker Unterfranken: Inzidenz in Würzburg steigt deutlich

In der Region Würzburg hält der Anstieg der Corona-Fälle unvermindert an. Nachdem die Stadt Würzburg bei den Inzidenzzahlen gestern die 2.000er-Marke knapp überschritten hat, liegt die 7-Tages-Inzidenz laut Robert Koch-Institut (RKI) aktuell bei 2.204,7. Das ist die vierthöchste Inzidenz in Bayern und entspricht einem Anstieg um 544 neue Covid-19-Fälle. Im Landkreis Würzburg ist die 7-Tages-Inzidenz um 256,9 gestiegen und liegt nun bei einem Wert von 1.760,9.

Trotz der steigenden Fallzahlen in der Region hat sich die Lage auf den Würzburger Intensivstationen nach Angaben des DIVI Intensivregisters nicht weiter verschärft. An der Universitätsklinik zum Beispiel sind laut Register nun auch wieder "High Care"-Behandlungsplätze mit hoher Versorgungsstufe zumindest begrenzt verfügbar. Die Krankenhausampel ist hier von Rot auf Gelb gesprungen. Bei den "Low Care"-Intensivbetten in der Uniklinik steht die Ampel nun auf Grün, gestern war sie noch auf Gelb. Auf Grün steht dort auch die Ampel für sogenannte ECMO-Behandlungsplätze mit der höchsten intensivmedizinischen Versorgungsstufe.

Ein anderes Bild zeigt sich in der Region Aschaffenburg. Obwohl in Stadt und Landkreis die Inzidenzzahlen zuletzt leicht gesunken sind, sind die Intensivbetten am Klinikum Aschaffenburg-Alzenau komplett ausgelastet. In ganz Bayern sind laut DIVI-Register derzeit noch 392 der 3.168 Intensivbetten frei. 10,7 Prozent der Intensivbetten in Bayern sind mit Covid19-Erkrankten belegt.

Insgesamt sind in Unterfranken die Inzidenzzahlen in acht Regionen gestiegen und in vier Regionen gesunken. Die niedrigste Inzidenz hat laut RKI der Landkreis Bad Kissingen mit nun 1.115,6.

Die unterfränkischen Zahlen im Überblick: