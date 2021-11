Corona-Ticker Unterfranken: Zahlen steigen weiter an

12.20 Uhr: Impfstoff-Knappheit in Main-Spessart – Schwierigkeiten bei Sonder-Impfaktionen

Es herrscht Frust bei den Impfaktionen im Landkreis Main-Spessart. Unter anderem auch in Eußenheim: Dort ist heute seit 10.00 Uhr das mobile Impfteam des Impfzentrums Main-Spessart in der Sporthalle im Einsatz. Der Sportunterricht wurde dafür extra gestrichen. Schon zum Impfstart waren 150 Interessierte in der Schlange – aber: es gibt nur 100 Dosen von Biontech, berichtet Bürgermeister Achim Höfling. Und nicht mehr. Seine beiden stellvertretenden Bürgermeisterinnen haben auf Zettel die Zahlen bis 100 geschrieben und verteilt. Wer das Blatt in der Hand hat, bekommt heute die Impfung, die anderen können wieder nach Hause gehen und müssen nicht in der Kälte frieren. Der Aufruf des Bürgermeisters: "Kommen Sie nicht mehr zum Impftermin". Er kann nicht verstehen, dass nur Biontec und nicht auch Moderna verimpft wird.

Bei der Impfaktion seien nicht nur Eußenheimer da gewesen, sondern auch andere etwa aus Margetshöchheim (Lkr. Würzburg). Einige wollten es nun heute in Lohr versuchen. Denn dort bietet das Klinikum Main-Spessart an seinem Krankenhaus eine Corona-Impfaktion für die Bevölkerung an. Erwachsene ab 18 Jahren können sich zwischen 12.00 und 13.00 Uhr direkt vor Ort vor dem Haupteingang anmelden. Die Impfungen werden anschließend ab 14.00 Uhr in zwei Zeitblöcken verabreicht. Das Angebot ist auch in Lohr auf 100 Impfdosen limitiert. Verimpft wird das Vakzin des Herstellers Moderna. In Frage kommen alle Personen, die eine Auffrischimpfung (letzte notwendige Impfung liegt fünf Monate oder länger zurück) oder eine Erstimpfung benötigen. Alle Patient/-innen werden gebeten, ihren Impf-, Versicherungs-, und Personalausweis mitzubringen.

Auch der Landkreis Main-Spessart hat das Problem der Impfmittel-Rationierungen: Bei Biontec sind nur die Hälfte angekommen, bei Moderna gar nur zehn Prozent der bestellten Menge. "Wir können einfach nicht in dem großen Stil impfen wie wir wollen", so heute Pressesprecherin Tina Starck aus dem Landratsamt. Es werde alles verimpft, was ankommt. Das mobile Team des Impfzentrums Main-Spessart wird in dieser Woche noch an folgenden Temrinen und Orten Impfungen verabreichen: