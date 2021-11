vor 17 Minuten

Corona-Ticker Unterfranken: Inzidenzwerte steigen weiter an

Die Inzidenzwerte in Unterfranken steigen in den meisten Regionen weiter an. Die Stadt Schweinfurt haut laut Robert-Koch-Instituts derzeit mit 333,8 den höchsten Wert in der Region. Am niedrigsten ist der Wert im Landkreis Main-Spessart (149,2).