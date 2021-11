Corona-Ticker Unterfranken: Alle Inzidenz-Werte über 100

08.40 Uhr: Alle Inzidenzwerte in Unterfranken über 100

In Unterfranken steigen die Corona-Inzidenzwerte stetig an. Dem Robert-Koch-Institut (RKI) zufolge sind die Werte im Vergleich zum Vortag in neun von zwölf Regionen gestiegen. Die Stadt Schweinfurt hat mit 285,1 weiterhin die höchste 7-Tage-Inzidenz in Unterfranken. Am Montag liegen außerdem der Landkreis Haßberge, der Landkreis Bad Kissingen und die Stadt Würzburg über dem Grenzwert von 200. Den niedrigsten Wert hat nach wie vor der Landkreis Main-Spessart mit einer 7-Tage-Inzidenz von 103,2. Damit liegen alle Inzidenzwerte in Unterfranken über 100.

Hier alle unterfränkischen Zahlen im Überblick:

Stadt Schweinfurt: 285,1 →

Landkreis Haßberge: 234,9 ↑

Stadt Würzburg: 217,4 ↑

Landkreis Bad Kissingen: 208,4 ↑

Landkreis Rhön-Grabfeld: 168,5 ↑

Landkreis Kitzingen: 167,9 ↑

Landkreis Würzburg: 165,3 ↑

Landkreis Schweinfurt: 159,1 →

Landkreis Miltenberg: 154,6 ↑

Stadt Aschaffenburg: 148,2 ↑

Landkreis Aschaffenburg: 113,9 ↓

Landkreis Main-Spessart: 103,2 ↑