Corona-Ticker Unterfranken: Inzidenzwerte leicht gestiegen

10.00 Uhr: Präsenzlehre an der Uni Würzburg wieder möglich

Nach drei Semestern mit Einschränkungen durch die Corona-Pandemie soll es an der Julius-Maximilians-Universität (JMU) Würzburg wieder ein Präsenzsemester geben. Das teilte die Uni in einer Pressemeldung mit. "Wir freuen uns auf ein Wintersemester 2021/22, das mit viel Präsenzlehre stattfinden kann", so JMU-Präsident Paul Pauli. Dabei gilt an der ganzen Uni die 3G-Regelung. Der Zugang zu geschlossenen Räumen der Universität ist Studierenden nur erlaubt, wenn sie nachweisen können, dass sie vollständig geimpft, genesen oder negativ auf Corona getestet sind (3G). Zwar sind Corona-Tests ab 11. Oktober 2021 bundesweit kostenpflichtig, aber für Studierende in Bayern sollen die Tests bis 30. November kostenfrei bleiben.

"Denjenigen, die sich bislang noch nicht haben impfen lassen, empfehlen wir sehr, ein Impfangebot wahrzunehmen", sagt Paulit. Die Universität biete erneut einen Impftermin am 15. Oktober an der Mensateria am Campus Nord an (11:30 bis 14:30 Uhr, keine Anmeldung nötig, Personalausweis mitbringen und, falls vorhanden, den Impfpass).

In den Gebäuden und Räumen der Universität besteht weiterhin eine Maskenpflicht. Sollte es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen zu Infektionen kommen, muss es möglich sein, Infektionsketten rasch aufzuklären und potenzielle Kontaktpersonen zu informieren, so die Uni. Darum sollen in der Präsenzlehre die Kontaktdaten der Studierenden erfasst werden. Die Registrierung können Studierende über die UniNow-App der JMU ebenso erledigen oder aber auch über Papierformulare, die an den Eingängen der Lehrräume bereitgehalten werden. Nähere Informationen zu den Corona-Regelungen gibt es auf der Homepage der Uni Würzburg.