Corona-Ticker Unterfranken: Inzidenzwerte minimal verändert

10.50 Uhr: 26 Neuinfektionen im Landkreis Miltenberg

Laut dem Landratsamt Miltenberg gab es im Landkreis seit Freitag 26 Neuinfektionen. Aktuell befinden sich damit 165 mit SARS-CoV-2 infizierte Personen in Isolation und Überwachung durch das Staatliche Gesundheitsamt Miltenberg. Zusätzlich befinden sich 60 Menschen in Quarantäne. Derzeit befinden sich fünf Personen aus dem Landkreis in stationärer Behandlung, davon sind vier intensivpflichtig. Es gab bisher 133 Todesfälle. Die Anzahl der bekannt gewordenen Coronavirus-Infektionen beläuft sich auf 6.824 Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Landkreis derzeit bei 40,4