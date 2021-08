vor 35 Minuten

Corona-Ticker Unterfranken: Werte in großen Städten gesunken

In den großen Städten Unterfrankens ist der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz zurückgegangen. Schweinfurt hat aktuell einen Wert von 174,4. In fünf Regionen Unterfrankens haben die Infektionen zugenommen, in fünf abgenommen, in einer sind sie stagniert.