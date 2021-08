Corona-Ticker Unterfranken: Stadt Schweinfurt hat höchsten Wert

05.30 Uhr: Inzidenzwerte in Unterfranken: Stadt Schweinfurt über 40

Laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) verzeichnet die Stadt Schweinfurt (43,1) den höchsten Inzidenzwert in Unterfranken. Im Vergleich zum Vortag sind die Werte in drei unterfränkischen Regionen gestiegen, in acht gleich geblieben und in einem gesunken. Inzwischen sind nur noch der Landkreis Kitzingen (19,7), Landkreis Haßberge (14,2), Landkreis Würzburg (11,1) und Landkreis Rhön-Grabfeld (7,5) unter der 25er-Marke. Alle anderen unterfränkischen Landkreise und kreisfreien Städte verzeichnen einen Wert über 20. Den niedrigsten Inzidenzwert weist weiterhin der Landkreis Rhön-Grabfeld mit 7,5 auf.

Hier alle unterfränkischen Zahlen im Überblick: