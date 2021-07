Corona-Ticker Unterfranken: Inzidenzwerte weiterhin stabil

11.20 Uhr: Impffortschritt in Stadt und Landkreis Würzburg

Bisher wurden 304.662 Personen in Stadt und Landkreis Würzburg geimpft. Davon erhielten 175.336 Personen Erstimpfungen und 129.326 Zweitimpfungen. Das teilte das Landratsamt Würzburg mit. Damit sind 60,6 Prozent der Bürger in Stadt und Landkreis Würzburg erstgeimpft, bei der Zweitimpfung liegt die Quote bei 44,7 Prozent. Zum Vergleich: Bayernweit wurden bislang 56,5 Prozent der Bürger erstgeimpft, bei der Zweitimpfung liegt die Quote bei 41,3 Prozent. Der aktuelle Inzidenzwert in der Stadt Würzburg liegt bei 21,1 und im Landkreis bei 7,4.