Corona-Ticker Unterfranken: Schweinfurt hat höchsten Wert

05.30 Uhr: Schweinfurt hat immer noch höchsten Wert in ganz Deutschland

Laut dem Robert-Koch-Institut sind die Inzidenzwerte fast überall in Unterfranken weiter gesunken. Leicht gesunken ist sogar der Wert in Schweinfurt. Trotzdem hat die Stadt mit 82,4 immer noch den höchsten Wert in ganz Deutschland. Geringe Anstiege gab es in der Stadt Aschaffenburg und im Landkreis Main-Spessart. Die niedrigste Inzidenz in Unterfranken hat der Landkreis Schweinfurt mit 7,8.

Hier die unterfränkischen Zahlen im Überblick:

• Stadt Schweinfurt: 82,4 ↓

• Landkreis Haßberge: 29,6 ↓

• Landkreis Kitzingen: 27,4 ↓

• Stadt Würzburg: 23,4 ↓

• Stadt Aschaffenburg: 19,7 ↑

• Landkreis Würzburg: 17,3 -

• Landkreis Miltenberg: 14,8 ↓

• Landkreis Main-Spessart: 14,3 ↑

• Landkreis Bad Kissingen: 9,7 –

• Landkreis Rhön-Grabfeld: 8,8 –

• Landkreis Aschaffenburg: 8,6 ↓

• Landkreis Schweinfurt: 7,8 ↓