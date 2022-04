Corona-Ticker Unterfranken: Wieder Besuche im Rhön-Klinikum

12.10 Uhr: Inzidenzen in Unterfranken wieder gestiegen

In Unterfranken sind die Inzidenzen in acht von zwölf Regionen gestiegen. Allerdings weist das Robert-Koch-Institut in seinem Online-Dashboard darauf hin, dass es über die Feiertage und in den Ferien weniger getestet werde und es Verzögerungen bei der Übermittlung geben könne. Mit einem Wert von 1266,8 hat der Landkreis Würzburg weiter die höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Bezirk, auch wenn der Wert gesunken ist. Die Landkreise Rhön-Grabfeld und Haßberge liegen unter 1.000.

Alle unterfränkischen Zahlen im Überblick:

Landkreis Würzburg: 1266,8 ↓

Landkreis Bad Kissingen: 1232,0 ↔

Landkreis Schweinfurt: 1216,6 ↑

Landkreis Aschaffenburg: 1182,3 ↑

Landkreis Main-Spessart: 1160,5 ↑

Landkreis Kitzingen: 1129,8 ↑

Landkreis Miltenberg: 1124,7 ↑

Stadt Würzburg: 1051,6 ↓

Stadt Aschaffenburg: 1042,9 ↑

Stadt Schweinfurt: 1025,9 ↑

Landkreis Rhön-Grabfeld: 987,3 ↔

Landkreis Haßberge: 987,2 ↑