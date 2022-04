Corona-Ticker Unterfranken: Lockerungen am Frühjahrsvolksfest

07.00 Uhr: Inzidenzwerte entwickeln sich unterschiedlich

Nach aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts entwickeln sich die Inzidenzwerte in Unterfranken unterschiedlich. So sind in fünf Regionen die Werte gestiegen, in fünf gesunken und in zwei gleichgeblieben. Stadt und Landkreis Aschaffenburg haben aktuell die höchsten Werte im Bezirk, Stadt und Landkreis Schweinfurt die niedrigsten. Im bayernweiten Vergleich hat nur die Stadt Straubing noch eine niedrigere Sieben-Tage-Inzidenz als Stadt und Landkreis Schweinfurt.

Hier alle unterfränkischen Zahlen im Überblick: