Corona-Ticker Unterfranken: Homeoffice immer weiter verbreitet

17.25 Uhr: Testpflicht an Schulen – GEW Unterfranken fordert externes Personal

Die vom bayerischen Kabinett beschlossene Testpflicht an Schulen wirft beim unterfränkischen Bezirksverband der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hinsichtlich der Umsetzung Fragen auf. So fordert die GEW, dass diese Tests von externem Personal ausgeführt werden. Jörg Nellen, Vorsitzender des GEW-Bezirksverbands Unterfranken, hat am Mittwoch (07.04.2021) Bundeswehr und THW ins Spiel gebracht. "Testpflicht? Gerne, aber wir brauchen Pavillions vor den Schulen, außerschulisches Fach-Personal und Schutzkleidung. Schickt uns die Bundeswehr oder das THW", sagte er.

Nellen zufolge hat die gerade verkündete Verlängerung des Lockdowns in Bayern und die Testpflicht an Schulen in Unterfranken für Unruhe unter den betroffenen Lehrkräften, Eltern und Schulen geführt. Lehrkräfte warnen vor den Gefahren unsachgemäß und in Gruppen durchgeführter Tests, so Nellen. Während etwa in Österreich schulärztliches Personal in Schutzkleidung in Pavillions die Tests durchführe, sollten das in Unterfranken Lehrkräfte in FFP2-Masken und Kinder und Jugendliche in OP-Masken in ungesicherten Klassenzimmern durchführen. Eigentlich wäre das die Aufgabe der Schulärzte, so Nellen, aber die gäbe es im Freistaat nicht.

An diesem Mittwoch beschloss das bayerische Kabinett den für die Teilnahme am Präsenzunterricht in den Schulen verpflichtenden Corona-Test – unabhängig vom jeweiligen Inzidenzwert. Künftig sollen alle Schülerinnen und Schüler zweimal pro Woche direkt in der Schule einen PCR-, Schnell- oder Selbsttest machen. Wie auch die Lehrkräfte müssen sie vor der Teilnahme am Unterricht ein negatives Testergebnis vorlegen.