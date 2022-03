Corona-Ticker Unterfranken: Haßberge weiterhin über 3.000

08.10 Uhr: Inzidenzen in Unterfranken größtenteils gesunken

Die Inzidenzwerte in Unterfranken sind größtenteils leicht gesunken. In zehn von zwölf unterfränkischen Regionen sind die Inzidenzwerte im Vergleich zum Vortag niedriger, in zwei Regionen leicht gestiegen. Laut aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Institut haben in Unterfranken zwei Regionen eine 7-Tage-Inzidenz von unter 1.000, nämlich Stadt und Landkreis Schweinfurt. Den höchsten Wert in Unterfranken hat noch immer der Landkreis Haßberge (3.188,4), das ist bayernweit der siebthöchste Wert. Den niedrigsten Wert in Unterfranken hat die Stadt Schweinfurt (656,4).

Hier alle unterfränkischen Zahlen im Überblick:

Landkreis Haßberge: 3.188,4 ↓

Landkreis Miltenberg: 2.651,8 ↓

Landkreis Kitzingen: 2.836,5 ↑

Landkreis Rhön-Grabfeld: 2.419,8 ↓

Landkreis Würzburg: 2.413,1 ↓

Stadt Aschaffenburg: 2.493,4 ↓

Landkreis Aschaffenburg: 2.455,6 ↓

Landkreis Main-Spessart: 2.583,0 ↑

Stadt Würzburg: 2.159,0 ↓

Landkreis Bad Kissingen: 1.075,9 ↓

Landkreis Schweinfurt: 848,2 ↓

Stadt Schweinfurt: 656,4 ↓