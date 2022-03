Corona-Ticker Unterfranken: Krankenhäuser an Belastungsgrenze

10.23 Uhr: Viele Minijobs in Würzburg durch Pandemie verschwunden

Viele Minijobber hat Corona den Job kostet: Die Gewerkschaft NGG hat sich dafür die Lage in Würzburg beispielhaft angeschaut: Demnach sind in der Pandemie 1.700 Minijobs in der Domstadt verloren gegangen. Die Gewerkschaft beruft sich auf Zahlen der Bundesagentur für Arbeit: Aus den Daten ergebe sich, dass es Mitte vergangenen Jahres in der Stadt rund 21.800 Stellen auf 450-Euro-Basis gab. Das seien 1.700 weniger als zwei Jahre zuvor – ein Minus von sieben Prozent. Besonders betroffen ist demnach das Gastgewerbe: Hier gingen im selben Zeitraum 980 Minijobs verloren – ein Einbruch von 24 Prozent.

Ibo Ocak, Geschäftsführer der NGG-Region Unterfranken, betont in diesem Zusammenhang, dass 450-Euro-Kräfte damit zu den Hauptverlierern der Pandemie zählten. Von der Küchenhilfe im Restaurant bis zur Verkäuferin an der Bäckereitheke lebten viele Minijobber in ständiger Angst, gekündigt zu werden. Dabei haben sie weder Anspruch auf das Arbeitslosen- noch auf das Kurzarbeitergeld. In Würzburg klagten vor allem Hoteliers und Wirte, kein Personal mehr zu finden, führt Ocak weiter aus. Fachleute gewinne man nach Ansicht der Gewerkschaft nicht, indem man kaum abgesicherte Stellen mit wenigen Wochenstunden biete, sondern reguläre Arbeitsverträge mit Perspektive und sozialem Netz. So ließe sich auch verhindern, dass nach prekärer Beschäftigung in Minijobs im Alter die Armutsfalle drohe