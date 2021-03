Corona-Ticker Unterfranken: Aschaffenburg wieder über 100

11.15 Uhr: Maskenpflicht, Testzentrum und Schnelltests in der Region Würzburg

Die bisherige Maskenpflicht von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr auf der Alten Mainbrücke, am Bahnhofsvorplatz, in der Schustergasse und im Bereich des Schmalzmarktes besteht laut Landratsamt weiterhin. Die Maßnahme wurde vorerst bis einschließlich 22. März 2021 verlängert.

Das Corona-Testzentrum an der Würzburger Talavera ist eigentlich nur montags bis freitags geöffnet. Am kommenden Wochenende sind zusätzlich Tests am Samstag und Sonntag (13. und 14. März 2021) von 9 bis 14 Uhr möglich. Das Testzentrum steht vor allem Reiserückkehrern und symptomfreien Bürgern zur Verfügung. Eine vorherige Terminvereinbarung ist zwingend erforderlich.

Die Bavaria-Apotheke in Höchberg richtet nach einer Beauftragung durch das Gesundheitsamt Würzburg eine Schnelltest-Stelle ein. Diese wird am Mittwoch, 10. März 2021 in Betrieb gehen.