Corona-Ticker Unterfranken: Online-Fahrschule darf weitergehen

06.05 Uhr: Marktheidenfelder Fahrschule darf weiter online unterrichten

Der Marktheidenfelder Fahrschulinhaber Thorsten Heidingsfelder darf auch weiterhin Online-Unterricht anbieten. Diese Ausnahmegenehmigung gilt längstens bis 30. September. Dafür hat der Fahrschulinhaber und Chef von 14 Fahrlehrern in den letzten Tagen gekämpft. Sie dürfen wieder ihre Schüler in Praxis und Theorie in Ihren Schulen unterrichten. Auf Nachfrage hieß es zunächst, die Ausnahmegenehmigung für den Online-Unterricht der Fahrschule ende am 22. Februar. Damit wollte sich Heidingsfelder nicht zufrieden geben, schaltete den Landtagsabgeordneten Thorsten Schwab ein. Ein Kollege kontaktierte auch das zuständige Ministerium in München.

Heidingsfelder argumentierte, man solle die Kontakte doch weitestgehend beschränken. Für seinen Onlineunterricht hatte er außerdem technisch aufgerüstet und beispielsweise drei Kameras angeschafft, um als Dozent aus verschiedenen Perspektiven im Bild zu erscheinen. Seine Fahrschüler können im Unterricht jederzeit Fragen stellen. Ein Co-Moderator antwortet sofort, schaltet die bis zu maximal 25 Personen zu. Vorläufig wird der Marktheidenfelder keinen Hybrid- oder Präsenzunterricht geben, sondern die Theorie ausschließlich online anbieten- so der Plan.