Corona-Ticker Unterfranken: Inzidenzwerte steigen leicht an

05.00 Uhr: Fast alle Inzidenzwerte in Unterfranken leicht angestiegen

Die Corona-Inzidenzahlen in Unterfranken sind fast überall gestiegen. Den höchsten Wert hat aktuell die Stadt Würzburg mit 20,3, gefolgt vom Landkreis Kitzingen mit 19,7. In 10 von 12 Regionen sind die Inzidenzwerte gestiegen, in den übrigen zwei Regionen hat sich der Wert nicht verändert. Das könnte natürlich auch am Wochenende liegen, da wird bekannterweise weniger getestet bzw. Testergebnisse erst mit Verspätung weitergegeben. Den niedrigsten Wert in Unterfranken hat aktuell der Landkreis Schweinfurt mit 3,5.

Hier alle unterfränkischen Zahlen im Überblick: