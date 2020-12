Corona-News-Ticker Schwaben: Rüffel für Augsburger Abgeordneten

Montag, 14.12.2020

08:48 Uhr: Juden, Christen und Muslime feiern online gemeinsames Chanukka-Fest

Jüdinnen und Juden feiern in diesen Tagen Chanukka, das Lichterfest. In Augsburg gibt es deshalb heute ab 18 Uhr eine gemeinsame Zeremonie von Juden, Christen und Muslimen. Die Feier wird wegen Corona allerdings nur klein ausfallen, dafür aber unter www.augsburg.de für alle Interessierten in einem Livestream zu sehen sein.

Angeregt hat die gemeinsame Chanukka-Zeremonie der Augsburger Ehrenbürger und Rabbiner Henry Brandt. Oberbürgermeisterin Eva Weber, der katholische Weihbischof Anton Losinger, der evangelische Regionalbischof Axel Piper und der Imam Emre Demir nehmen an der Feier teil. Die Bischöfe und der Iman sowie Rabbi Henry Brandt werden bei der Feier Segenswünsche sprechen, den liturgischen Teil übernimmt Kantor Nikola David. Das Chanukka-Fest ist eines der wichtigsten jüdischen Feste und dauert acht Tage. Es erinnert an die Wiedereinweihung des zweiten Jerusalemer Tempels.

08:00 Uhr: Aigner rüffelt Augsburger Abgeordneten Andreas Jäckel

Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) hat zwei Minister aus dem Kabinett von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sowie drei Abgeordnete wegen Corona-Verstößen im Landtags-Restaurant gerüffelt. Laut dpa sind Wissenschaftsminister Bernd Sibler, Bauministerin Kerstin Schreyer sowie die Abgeordneten Petra Loibl, Harald Kühn und der Augsburger Andreas Jäckel (alle CSU) betroffen. Sie hätten sich in dem Restaurant an einem Tisch getroffen, obwohl dies einen Verstoß gegen die Auflagen zum Schutz vor dem Coronavirus bedeutet.

Gegen die Betroffenen seien Zwangsgeldverfahren eingeleitet worden. Sie würden aber zunächst angehört und seien zu einer Stellungnahme aufgefordert worden, heißt es in einer Stellungnahme des Landtags. Die Landtagsgaststätte sei derzeit geschlossen, im Maximilianeum werde lediglich eine "Essen-to-go-Kantine" betrieben. Nur wer kein eigenes Büro hat, dürfe an Tischen Platz nehmen, allerdings nur maximal zwei Personen pro Tisch.

Landtagspräsidentin Aigner zeigte sich erzürnt. "Die erlassenen Infektionsschutz-Vorschriften der Staatsregierung gelten für alle Menschen in Bayern - auch für Abgeordnete oder Minister», teilt sie mit. "Wir muten allen Bürgerinnen und Bürgern in der Coronakrise viel zu und verlangen Disziplin und Rücksichtnahme. Ich habe für das Verhalten der Kollegen absolut kein Verständnis."