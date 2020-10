Corona-Ticker Schwaben: Lkr. Unterallgäu verlängert Maßnahmen

Freitag, 16.10.

14:15 Uhr: Landkreis Unterallgäu verlängert die verschärften Corona-Maßnahmen

Der Landkreis Unterallgäu hat die verschärften Corona-Maßnahmen bis zum 19. Oktober verlängert. Wie es in einer Mitteilung am Freitag hieß, wurde der Grenzwert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen noch nicht dauerhaft unterschritten. In einem Seniorenheim im östlichen Landkreis seien demnach 17 Bewohner und sechs Pflegekräfte positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Am Freitag wurde deshalb auch das komplette Pflegeheim mit rund 170 Personen getestet. Mittlerweile steht die gesamte Einrichtung unter Quarantäne. Von den Maßnahmen betroffen ist auch ein Kloster mit angrenzendem Hotel in Bad Wörishofen. Dort gibt es sieben Infizierte im Kloster und dessen Umfeld sowie fünf positiv-getestete Mitarbeiter im Hotel. Bei der Nachtestung der Schulklasse in Türkheim gab es inzwischen ausschließlich negative Tests. Die verschärften Regeln können laut Gesundheitsministerium erst aufgehoben werden, wenn der Grenzwert von 35 sieben Tage in Folge unterschritten wird. Das war in der vergangenen Woche nicht der Fall. Die Allgemeinverfügung wurde deshalb verlängert.

12:45 Uhr: Landkreis Ostallgäu erlässt neue Regeln

Der Landkreis Ostallgäu hat am Freitag den Grenzwert von 35 Infektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten. Die aktuelle 7-Tages-Inzidenz beträgt 37,5. Der Landkreis teilte mit, dass von Samstag an, 17. Oktober bis einschließlich Freitag, 23. Oktober 2020, neue Verhaltensregeln greifen werden: An privaten Veranstaltungen, wie Hochzeiten, Geburtstagsfeiern oder ähnlichem sowie privaten Treffen dürfen nicht mehr als zehn Personen oder zwei Hausstände teilnehmen. Die Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden, Betrieben und Freizeiteinrichtungen gilt nun auch für Schüler weiterführender Schulen im Unterricht. Auf stark frequentieren Plätzen in der Füssener Altstadt, in Hohenschwangau sowie in Hopfen gilt ebenfalls eine Maskenpflicht und ein Alkoholverbot im Freien von 23 Uhr bis 6 Uhr. Ab 23 Uhr dürfen auch keine Speisen und Getränken mehr verkauft werden. Alkohol darf in dieser Zeit auch an Tankstellen oder von Lieferdiensten nicht mehr abgegeben werden.

10:37 Uhr: Inzidenzwert in Augsburg steigt auf 78,5

Die Zahl der Corona-Infizierten in Augsburg steigt weiter. Das Gesundheitsamt der Stadt Augsburg meldet 61 neue Corona-Fälle. Die Testergebnisse von 43 Kontaktpersonen bereits bestätigter Corona-Fälle fielen positiv aus. Bei 18 infizierten Personen ist die Infektionsquelle noch unbekannt. In den vergangenen sieben Tagen wurden 234 Neuinfektionen im Stadtgebiet gemeldet. Das ergibt aktuell etwa einen 7-Tage-Inzidenzwert von 78,5. Derzeit infiziert sind 270 Menschen. Aufgrund der zuletzt ermittelten Fälle hat das Gesundheitsamt Quarantänemaßnahmen für sieben Schulklassen veranlasst. Betroffene Schulen sind u.a. das Peutinger-Gymnasium, das Gymnasium bei St. Stephan, die Mittelschule Augsburg-Centerville-Süd, die Luitpold-Grundschule sowie das Stetten-Institut.

Donnerstag, 15.10.2020

15:20 Uhr: Stadt Nördlingen erlässt Maskenpflicht auf dem Wochenmarkt

Die Stadt Nördlingen hat bis auf Weiteres eine Maskenpflicht für den Besuch der Wochenmärkte erlassen. Laut einer Mitteilung gilt die Pflicht, Mund und Nase zu bedecken, im gesamten Marktbereich. In Nördlingen ist immer Samstag- und Mittwochvormittag Markt in der Fußgängerzone in der Altstadt. Die Maskenpflicht gilt auch für den Herbstmarkt an diesem Sonntag (18.10.20.), der gleichzeitig ein verkaufsoffener Sonntag ist. Die Stadt begründet die Maßnahme mit den Bund-Länder-Beschlüssen zur Corona-Eindämmung und den gestiegenen Infektionszahlen. Laut dem Landesamt für Gesundheit liegt die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Donau-Ries derzeit bei 21 Fällen pro 100.000 Einwohner.

14:30 Uhr: Corona-Fälle in Memmingen gehen zurück

Die Stadt Memmingen ist wieder unter den kritischen Grenzwert in der Corona-Statistik gerutscht. Die 7-Tages-Inzidenz liegt heute bei einem Wert von 47,6 Fällen pro 100.000 Einwohner. Laut Gesundheitsamt sind derzeit 35 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt wurde seit März bei 184 Personen eine Infektion nachgewiesen. Im Klinikum Memmingen werden aktuell fünf Covid-Patienten behandelt. Gestern (14.10.20) sind im Klinikum zwei Patienten, die positiv auf das SarsCoV2-Virus getestet worden waren, gestorben. Es handelte sich bei beiden um über 85-Jährige mit Vorerkrankungen, die mit Covid-19 gestorben sind.

10:30 Uhr: Bergbahnen Oberstdorf mit Hygienekonzept

Die Bergbahnen Oberstdorf-Kleinwalsertal rüsten sich mit einem Corona-Hygienekonzept für die Wintersaison. Unter dem Motto "sorgsam, sicher, sanft" wurden bereits im Sommer erste Maßnahmen umgesetzt. Das Konzept, das schon damals in Zusammenarbeit mit den beiden Tourismusverbänden Oberstdorf und Kleinwalsertal erarbeitet und flächendeckend umgesetzt worden ist, wird beibehalten und für den Winter erweitert, erklären die Bergbahn-Betreiber in einer Mitteilung. Neu wird sein, dass von der Bergbahn beauftragte Ranger die Besucher an die Einhaltung der Regeln erinnern. Laut Mitteilung basiert das Hygiene-Konzept auf insgesamt fünf Säulen: Mund-Nasen-Schutz ist in allen Anstell-, Kassen- und Bahnbereichen Pflicht und zwar für Gäste wie Mitarbeiter. In den Gastrobereichen am Berg müssen alle Gäste ihre Daten hinterlegen, um mögliche Kontakte schnell nachvollziehen zu können. In Österreich ist die Registrierung zwar gesetzlich derzeit nicht vorgeschrieben, dennoch werden die Bergbahnen auch hier die Daten der Besucher erfassen. Um Wartezeiten zu verkürzen, könne dies auch über eine App erledigt werden, so die Bergbahnen. Darüber hinaus sollen die Mitarbeiter in regelmäßigen Abständen getestet werden, die Kabinen desinfiziert und gelüftet. Das erweiterte Hygienekonzept soll zum Start der Wintersaison Anfang Dezember (je nach Schneelage ab 4.12.) greifen.

14:31 Uhr: Der FC Memmingen spielt vor leeren Rängen

Noch am Dienstag hieß es: Zuschauer sind erlaubt. Heute aber hat die Stadt Memmingen ihre Erlaubnis zurückgezogen und ein Geisterspiel angeordnet. Die Partie zwischen dem FC Memmingen und dem SV Wacker Burghausen (17.10., 14 Uhr) wird vor leeren Rängen stattfinden, teilte der Verein soeben mit. Nach der Auskunft vom Dienstag war der Kartenverkauf schon angelaufen, die Stadionzeitung gedruckt, Sicherheitspersonal, Getränke und Verpflegung bestellt – nun musste wieder alles gestoppt oder storniert werden. Am Dienstag habe der Verein vom Sport- und Ordnungsamt auf Nachfrage die Auskunft erhalten, dass die Regionalliga-Begegnung am Samstag mit maximal 400 Fans stattfinden kann. Nun wurde aber doch ein Zuschauerverbot ausgesprochen. Diese Regelung gilt auch für alle anderen Sportveranstaltungen in der Stadt, davon ausgenommen sind lediglich Spiele und Wettbewerbe mit Minderjährigen, wenn sie von Erziehungsberechtigten begleitet werden.

Mittwoch, 14.10.2020

17:30 Uhr: Lkr. Augsburg überschreitet Warnwert

Der Landkreis Augsburg hat zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie den Corona-Warnwert von 35 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen überschritten. Das hat das Landratsamt Augsburg Mittwochabend (14.10.20) bekanntgegeben. Die 7-Tage Inzidenz beläuft sich demnach auf 36,6. "Wir befinden uns an einem sehr kritischen Punkt der Pandemie, der in seiner Dringlichkeit der Situation im Frühjahr dieses Jahres in nichts nachsteht", heißt es von Landrat Martin Sailer laut Mitteilung angesichts der "sprunghaften Entwicklung". Insgesamt haben sich nach Angaben des Landratsamtes in den vergangenen sieben Tagen 92 Bürgerinnen und Bürger des Landkreises mit dem Coronavirus infiziert, 103 Personen gelten aktuell als erkrankt. 680 Personen stehen momentan unter häuslicher Quarantäne. Unter anderem werde nun die zulässige Teilnehmerzahl an privaten Feiern in öffentlichen oder angemieteten Räumen auf 50 Personen begrenzt.

08:30 Uhr: Weihnachtsmarkt in Oberschönenfeld abgesagt

Der Bezirk Schwaben hat den diesjährigen Weihnachtsmarkt in Oberschönenfeld wegen Corona abgesagt. Das hat der Bezirk am Mittwoch mitgeteilt. Grund dafür seien die Schutzmaßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. "Nach reiflicher Überlegung steht für mich und unser Team der Veranstaltungsorganisation fest, dass das einzigartige Konzept des Weihnachtsmarktes in historischem Ambiente heuer nicht angemessen umgesetzt werden könnte", heißt es in der Mitteilung von Bezirkstagspräsident Martin Sailer. Er fügt hinzu, dass die Gesundheit der Besucher an erster Stelle stehe und er mit Vorfreude und großer Hoffnung auf eine Zeit blicke, in der Veranstaltungen wie "unser wunderschöner Weihnachtsmarkt" wieder stattfinden können.