Corona-Ticker Schwaben: Randale in Straßenbahn wegen Maske

16.46 Uhr: Nach Hinweis auf Maskenpflicht: Mann randaliert in Straßenbahn

Ein Mann hat in einer Augsburger Straßenbahn randaliert, nachdem er auf die Maskenpflicht hingewiesen worden war. Zunächst habe ein Zeuge beobachtet, wie der 25-Jährige eine Schaufensterscheibe beschädigte, teilte die Polizei am Montag mit. Wenig später sei der Mann am Sonntagabend in die Straßenbahn eingestiegen. Als ihn der Fahrer auf seine fehlende Mund-Nasen-Bedeckung ansprach, trat der 25-Jährige nach Angaben eines Polizeisprechers mehrfach gegen die Trennscheibe zur Fahrerkabine und schlug mit dem Handy darauf ein. Kurz danach sei er aus der Straßenbahn geflüchtet, aber schnell gefasst worden.

In seinem Blut wurden 1,5 Promille Alkohol festgestellt. Weil er aggressiv gewesen sei, brachten ihn die Beamten über Nacht im Polizeiarrest unter. Gegen ihn wird nun wegen mehrerer Straftaten ermittelt.

17.8.2020, 15.21 Uhr: Corona-Fall im Haus der Elisabethenstiftung in Lauingen

Ein Bewohner der Elisabethenstiftung Lauingen ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Die Infektion des 79-Jährigen fiel während eines Krankenhausaufenthaltes auf. Die Elisabethenstiftung hat in Absprache mit dem Gesundheitsamt umgehend reagiert, heißt es beim Landratsamt Dillingen: Der betroffene Wohnbereich wurde geschlossen. Die engen Kontaktpersonen wurden isoliert. Alle möglichen Kontaktpersonen, Bewohner wie Personal, sollen morgen (18.8.) getestet werden.