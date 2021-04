Corona-Ticker Schwaben: Landrat fordert einheitliche Regeln

12.46 Uhr: Landkreis Augsburg stellt Einzelfallkommission für Corona-Impfungen ein

Der Landkreis Augsburg wird seine Einzelfallkommission zur Corona-Impfung einstellen. In der kommenden Woche wird die Kommission laut Landratsamt ein letztes Mal tagen. Anfang Januar hatte der Landkreis Augsburg als erster Landkreis in Bayern eine eigene Einzelfallkommission eingerichtet. In wöchentlichen Sitzungen wurden seither unter Vorsitz von Landrat Martin Sailer mehr als 2500 Anträge von Ärzten und Juristen medizinisch und rechtlich geprüft. Insgesamt konnte so in diesem Zeitraum mehr als acht Prozent der Antragstellerinnen und Antragsteller ein vorgezogenes Impfangebot gemacht werden, so Landrat Martin Sailer. Die Einstellung der Kommission begründet der Landrat damit, dass die Anzahl der Anträge in der letzten Zeit stark rückläufig gewesen sei. Das ist seiner Sicht nach auf verschiedene Faktoren zurückzuführen: Mittlerweile habe man bei der zentralen Impfregistrierung die Möglichkeit, seinen Gesundheitszustand sehr detailliert zu beschreiben und könne so direkt korrekt priorisiert werden. Wenn dazu außerdem in den nächsten Wochen auch vermehrt Hausärzte ihre schwer vorerkrankten Patienten impfen könnten, werde die Gruppe derer, die eine Priorisierung aus gesundheitlichen Gründen benötigt, immer kleiner. Personen, die künftig eine Einzelfallentscheidung wünschen, können sich nach wie vor an die Bayerische Impfkommission wenden.

10.50 Uhr: Augsburger Ostermarsch findet am Karsamstag coronabedingt nur als Kundgebung statt

Beim Augsburger Ostermarsch am Karsamstag verzichten die Veranstalter in diesem Jahr coronabedingt auf einen Demonstrationszug durch die Innenstadt. Der Marsch findet stattdessen unter dem Motto "Abrüsten statt aufrüsten – für eine neue Politik jetzt!" als Kundgebung mit Redebeiträgen auf dem Augsburger Rathausplatz statt.

10.32 Uhr: Maskenpflicht am Hopfensee im Ostallgäu – vorerst bis zum 11. April

Am Hopfensee gilt bis zum Ende der Osterferien Maskenpflicht. Das hat das Landratsamt Ostallgäu in Absprache mit der Stadt Füssen gestern bekannt gegeben. Zwischen 5 Uhr und 24 Uhr muss innerorts auf der Uferstraße eine Maske getragen werden. Grund für die Maskenpflicht sei die hohe 7-Tage-Inzidenz im Ostallgäu. Außerdem erwarte man über Ostern und in den Tagen danach viele Besucher. Deshalb könne der aus Infektionsschutzgründen notwendige Mindestsabstand nicht immer gewahrt werden. In dieser Zeit dürfe in dem Bereich auch kein Alkohol konsumiert werden, heißt es weiter von Seiten des Landratsamts. Die Regelung gilt vorerst bis zum 11. April.

10.27 Uhr: Lindaus Landrat Stegmann fordert klare Corona-Regeln aller Bundesländer

Lindaus Landrat Elmar Stegmann (CSU) hat ein einheitliches Vorgehen aller Bundesländer in der Corona-Pandemie angemahnt. Sein Wunsch an Bundes- und Landesregierung sei, dass noch mehr Stringenz an den Tag gelegt werde, sagte Stegmann im Gespräch mit dem BR. Es müssten klare Linien gezeichnet werden, "an die sich dann aber auch bitte alle Bundesländer halten mögen." Einheitliche Regeln würden Stegmann zufolge das Arbeiten gerade in der Grenzregion enorm erleichtern. Er sagte: "Unsere Maßnahmen werden verglichen mit denen in Österreich, mit denen in der Schweiz, ja sogar mit denen im benachbarten Baden-Württemberg." Als Beispiel nannte er eine Situation aus dem vergangenen Jahr: Er könne niemandem in der Region erklären, so Stegmann, warum man in einem Baumarkt in Baden-Württemberg einkaufen dürfe und in Bayern nicht. "Da würde es einfach helfen, wenn diese Regelungen dann, wenn sie schon auf Ministerpräsidenten-Ebene miteinander abgestimmt werden, auch einheitlich und konsequent umgesetzt werden."

Donnerstag, 01. April 2021