Corona-Ticker Schwaben: Impfzentrum verschiebt Start

17.30 Uhr: Impfzentrum im Unterallgäu muss Start verschieben

Der Start des Impfzentrums Unterallgäu-Memmingen muss verschoben werden. Als Grund gibt das Landratsamt Lieferprobleme des Herstellers an. Die Hersteller Biontech und Pfizer hätten mitgeteilt, dass aufgrund von Umbauarbeiten in der Produktionsstätte in Belgien die bereits zugesagte Impfstofflieferung nicht in vollem Umfang erfolgen könne, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes. Die Folge: Die beiden Standorte des Impfzentrums in Memmingen und Bad Wörishofen können nicht wie geplant übermorgen, am 20. Januar, starten. Der derzeit noch verfügbare Impfstoff müsse für die Zweitimpfung, die nach drei Wochen verabreicht wird, reserviert werden. Erst nach der zweiten Dosis werde der Impfschutz wirksam. Seit dem Impfstart am 27. Dezember haben im Unterallgäu und Memmingen rund 4.000 Menschen die erste Impfung erhalten.

Montag, 18. Januar 2021