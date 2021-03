Corona-Ticker Schwaben: Schnelltestzentren starten in Augsburg

Montag, 1. März 2021

7.00 Uhr: Zwei Schnelltestzentren in Augsburg starten

Die Stadt Augsburg eröffnet zum 1. März zwei Schnelltestzentren. Sie befinden sich in der Plärrerwache und im früheren Konservatorium in der Maximilianstraße und werden in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft der Hilfsorganisationen der Stadt Augsburg sowie der Bäuerle-Ambulanz betrieben. In den neuen Testzentren können sich die Augsburger auf das Coronavirus testen lassen und zwar montags bis freitags zwischen 7 und 15 Uhr sowie samstags zwischen 10 und 18 Uhr. Durch die frühen Öffnungszeiten will die Stadt Berufstätigen die Möglichkeit zum Test noch vor der Arbeit geben. Eine Anmeldung ist vorerst nicht erforderlich, bei steigender Nachfrage wird eine Terminvergabe eingerichtet. Sollte ein Schnelltest positiv ausfallen, folgt ein PCR-Test, da die Schnelltests als weniger zuverlässig gelten. Oberbürgermeisterin Weber sieht die Schnelltestzentren als "weiteren Mosaikstein zur Bekämpfung der Pandemie".

10.00 Uhr: Hilferuf des schwäbischen Gastgewerbes mit der Aktion "gedeckter Tisch & gemachtes Bett"

Unter dem Motto "Gedeckter Tisch und gemachtes Bett" wollen am Montag zwischen 10 und 14 Uhr auch zahlreiche schwäbische Wirte und Hoteliers auf ihre "verzweifelte Situation" aufmerksam machen. Darüber informiert der deutsche Hotel- und Gaststättenverband Bayern in einer Pressemitteilung. Bayernweit stellen sie in zahlreichen Städten und Gemeinden an zentralen Plätzen gedeckte Tische und gemachte Betten auf. Mit diesem stillen Protest wollen sie vor der kommenden Ministerrunde am Mittwoch auf die "momentane Perspektivlosigkeit" ihrer Branche hinweisen. Seit November befinden sich die Gastbetriebe erneut im Lockdown. Und ein baldiges Ende ist für Gasthäuser und Hotels noch nicht absehbar. In seiner Pressemitteilung betont der Verband: "Es geht nicht um Öffnungen auf Kosten der Gesundheit oder um jeden Preis, es geht um verlässliche Perspektiven und verantwortbare Szenarien, auf die sich die Unternehmer vorbereiten können." An der stillen Aktion beteiligen sich Wirte und Hoteliers unter anderem in den Landkreisen Augsburg (Augsburg, Königsbrunn, Horgau), Donau-Ries (Donauwörth, Nördlingen und Wemding), Dillingen (Lauingen und Wertingen), Lindau (auf dem Landungssteg in Nonnenhorn, Lindenberg), in Neu-Ulm und im Allgäu (u.a. Kempten).